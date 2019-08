Exclusief voor abonnees 300.000 bijen van imker vergiftigd, wellicht na vete 10 augustus 2019

Een imker uit het West-Vlaamse Sijsele, bij Damme, heeft vorige maand liefst 300.000 van z'n bijen verloren na een vergiftiging. Antoon Rooryck (71) trof z'n dode diertjes aan op een domein in de buurt van z'n woning. "Ze lagen wel tot 5 cm dik", vertelt hij aangedaan. "Mijn bijen bleken duidelijk vergiftigd, want hun tong stak uit. Mochten ze ziek geweest zijn, was dat niet het geval geweest." De imker vermoedt dat een kennis, met wie hij enige tijd terug een vete had, zijn bijen vergiftigde. Hij diende alvast een klacht in bij de politie. "De dader heeft geraakt aan de volledige gemeenschap. Bijen zijn van een enorm belang voor de natuur en de volledige mensheid. Zonder kunnen we op deze planeet zelfs niet blijven leven. Nee, die man moet gepakt én gestraft worden! Ik kan er niet bij hoe iemand zich tot zulke daden kan verlagen." (SDVO)

