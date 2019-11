Exclusief voor abonnees 30% van winkeliers zal ook elektronische betalingen afronden 29 november 2019

Vanaf zondag zijn handelaars verplicht om bij cashbetalingen het kasticket af te ronden naar het dichtste veelvoud van vijf. Wie bij pakweg de bakker nu nog 2,24 euro moet betalen, zal vanaf 1 december dus automatisch 2,25 euro moeten neertellen. Voor elektronische betalingen ligt de keuze nog bij de winkelier zelf. Al moeten ze hun keuze voor afronding wel duidelijk afficheren. 30% van de handelaars is van plan om ook elektronisch af te ronden, zo blijkt uit een rondvraag van Unizo. Winkeliers die werken met een kassatoestel van Toshiba - één van de drie grote spelers in de sector - worden in dat geval met een probleem geconfronteerd. Het kassasysteem voert een alles-of-nietsbeleid: als een winkelier ook elektronische betalingen wil afronden, doet het systeem dat automatisch ook voor maaltijd-, eco- en cadeaucheques. Dat is in strijd met de wet. Andere kassasystemen laten wel een opsplitsing per soort betaling toe. (BCL)

