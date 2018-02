30 september 1950 17 februari 2018

00u00 0

De allereerste keer ooit dat medische wetenschappers een rechtstreeks verband legden tussen roken en longkanker. Zeker tot aan het eind van de 19de eeuw was een patiënt met longkanker uiterst zeldzaam, maar met de opkomst van sigaretten in het begin van de jaren 1900 ging dat aantal in stijgende lijn. Al in 1912 opperde een Amerikaanse dokter dat alcohol en sigaretten weleens longkanker zouden kunnen veroorzaken, maar dat werd nooit onomstotelijk vastgesteld. Tot dat onderzoek, gepubliceerd op 30 september 1950 door Britse dokters in de Medical Research Council. Bij het grondig screenen van alle longkankerpatiënten in twintig Londense ziekenhuizen vonden zij één onweerlegbare rode draad: zowat alle patiënten staken graag een sigaret op. Naar verluidt deed die vaststelling de onderzoeksleider meteen stoppen met roken. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN