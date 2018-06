30 seconden tijd en zware hamer: zo maken dieven 8.000 euro buit 11 juni 2018

00u00 0

Een zware hamer, brute kracht en 30 seconden tijd: meer had een dievenduo in Temse niet nodig om 8.000 euro aan Calvin Klein-horloges buit te maken zaterdagnacht. Op camerabeelden is te zien hoe ze op een scooter voor de etalage stoppen. Eén van de twee stapt af, kijkt even om zich heen en begint dan met de hamer in te beuken op het 1 cm dikke veiligheidsglas. Even later slaagt hij erin om zijn arm door het gat te wringen. Juwelier Luc Thierens koos bewust voor een etalage zonder rolluik. "We willen er geen bunker van maken, maar nu zullen we wel extra beveiligingsmaatregelen moeten nemen." (PKM)