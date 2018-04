30 relschoppers aangehouden na Antwerpse derby 30 april 2018

Na de derby tussen Beerschot-Wilrijk en Royal Antwerp FC (0-0) hebben 300 supporters van de thuisploeg de politie belaagd die de bussen van de Antwerp-fans beschermde. Velen van hen waren gemaskerd met sjaals en zonnebrillen. Zowat dertig relschoppers werden bestuurlijk aangehouden. "Hun intenties waren niet duidelijk, maar we wilden voorkomen dat ze de confrontatie zouden aangaan met de bezoekende supporters", klinkt het bij de lokale politie van Antwerpen. "Ze gooiden projectielen naar onze teams en wilden niet op hun stappen terugkeren. We hebben pepperspray en sproeiwagens moeten gebruiken om hen af te weren. Er vielen enkele lichtgewonden, waarvan één bij de politie." De politie was goed voorbereid en kon meteen versterking ter plaatse brengen.

