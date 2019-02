30 procent meer gebruikers voor muziekdienst Spotify 07 februari 2019

Het aantal actieve gebruikers van muziekstreamingsdienst Spotify is het voorbije jaar met 29 procent gestegen tot 207 miljoen. Dat is vooral te danken aan een sterke vooruitgang in Latijns-Amerika en andere opkomende regio's. Spotify breidde zijn aanwezigheid in de afgelopen periode uit van 65 naar 78 landen. De omzet ging met 30 procent omhoog tot 1,5 miljard euro, geholpen door meer betalende abonnees. Spotify wist een nettowinst te boeken van 442 miljoen euro, tegen een verlies van 596 miljoen euro een jaar eerder. Het in 2008 opgerichte Spotify kreeg in april vorig jaar een beursnotering op Wall Street.

