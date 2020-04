Exclusief voor abonnees 30% minder bier gebrouwen 17 april 2020

De bierproductie in België lag in maart 30% lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Veel brouwerijen hebben door de impact van het coronavirus hun activiteiten gedeeltelijk of volledig stilgelegd. De verkoop in de winkels nam wel toe, maar onvoldoende om de daling in de horeca te compenseren, zegt Nathalie Poissonnier van de brouwersfederatie. Het ergste leed is trouwens nog niet geleden. "Het is duidelijk dat april nog slechter zal zijn, want de lock-down begon in maart pas in de tweede helft van de maand."

