Exclusief voor abonnees 30 miljoen euro wil NewB ophalen 26 oktober 2019

00u00 0

NewB, de coöperatieve die al sinds 201 een professionele, coöperatieve spaarbank probeert op te richten die zal investeren in duurzaamheid, voert de forcing. Ze lanceerde gisteren een kapitaalcampagne die zal lopen tot 27 november 2019. Het doel is om 30 miljoen euro op te halen, bij het brede publiek en institutionele beleggers. Het geld van wie intekent komt op een geblokkeerde rekening. Mocht het doel van 30 miljoen niet worden gehaald of als NewB geen banklicentie krijgt, krijgen de intekenaars hun geld terug. Als NewB wel groen licht krijgt van de Europese Centrale Bank, kan ze in de eerste helft van volgend jaar echt van start gaan. Geen moment te vroeg, want door de jarenlange pogingen om te starten zijn de boekhoudkundige verliezen al opgelopen tot 10,7 miljoen euro. Bovendien is de intrinsieke waarde van een NewB-aandeel nog iets meer dan een kwart van de nominale waarde en voorziet het financieel plan dat NewB de eerste vier jaar als bank ook nog eens verlies zal lijden.

