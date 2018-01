30 miljoen euro stormschade uitbetaald 00u00 0

Voor de vier erkende natuurrampen van 2016 - de regenval in mei en juni, de windhoos en rukwinden op 23 juni, de hagelbuien op diezelfde dag en de regenval op 23 juli - zijn 6.537 schadedossiers ingediend bij het Rampenfonds. Van de 3.832 aanvragen die inmiddels behandeld zijn, werden er 152 (4%) afgewezen. In de overige dossiers is al 29,7 miljoen uitgekeerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Francesco Vanderjeugd (Open Vld) opvroeg bij minister-president Bourgeois. De meeste claims hebben betrekking op landbouwschade. Het budget van het fonds is voor 2017 opgetrokken tot 57,8 miljoen, voor dit jaar wordt nog eens 33,7 miljoen extra vrijgemaakt.