30 miljoen dollar geëist van Vlaamse prof voor "seksuele intimidatie" 17 juli 2018

Een Vlaamse economieprofessor staat in de VS terecht voor seksuele intimidatie. Een onderzoekster die vijf jaar geleden met Geert Bekaert (53) samenwerkte, eist 30 miljoen dollar (25,6 miljoen euro) schadevergoeding, omdat hij ongepaste avances zou hebben gemaakt. Enrichetta Ravina (42) beweert ook dat ze ontslagen werd omdat ze de man uit Zottegem afwees. Bekaert is een gerenommeerde prof aan de Columbia Business School in New York. Zowel hijzelf als de universiteit ontkent dat hij in de fout gegaan is. De directie zegt dat Ravina geen vaste aanstelling kreeg omdat haar academische prestaties niet voldeden. Het proces zal zo'n twee weken duren. (SRB)