30% meer namaak in beslag genomen 08 februari 2019

De Belgische douane heeft vorig jaar 958.746 namaakgoederen in beslag genomen. Dat is een stijging met 31% in vergelijking met 2017, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Vooral de toename van het aantal onderschepte namaaksigaretten springt in het oog. De douane nam vorig jaar in totaal 235.180 pakjes nepsigaretten in beslag (+150%). Ook de hoeveelheid speelgoed en games ligt een pak hoger (+ 46%). Onder meer valse Pokémonkaarten, namaakversies van de Rubik's Cube, van de Beyblade en van Lego dragen bij tot die toename. 'Klassieke' nepproducten zoals uurwerken, sieraden, tassen en parfum kennen dan weer een felle terugval (- 64%).

