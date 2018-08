30% meer meldingen van agressie tegen VDAB-personeel 06 augustus 2018

00u00 0

In de eerste helft van dit jaar zijn al 73 meldingen van agressie van sollicitanten tegenover VDAB-personeel geregistreerd. In heel 2017 ging het om 109 incidenten, in 2016 om 90 en in 2015 om 65. "Het lijkt er sterk op dat we in 2018 opnieuw een recordaantal meldingen zullen noteren. Als we de lijn van de eerste maanden doortrekken, spreken we van een stijging van meer dan 30%", zegt Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld), die de cijfers opvroeg bij minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De stijging betekent niet noodzakelijk dat er meer agressie was, maar houdt ook in dat het VDAB-personeel sneller melding maakt van dagdagelijkse agressie. In totaal moest de politie in de eerste zes maanden van dit jaar 7 keer tussenbeide komen. Er waren ook 4 meldingen van seksueel ongepast gedrag of grensoverschrijdende berichten. De agressie ging nooit zover dat het personeel van de Controledienst de alarmknop of de extra uitgang in het verhoorlokaal moest gebruiken. (SSL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN