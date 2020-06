Exclusief voor abonnees 30% meer klachten over luchtvaart 20 juni 2020

Sinds het begin van de coronacrisis heeft Test Aankoop 30% meer klachten over reizen en luchtvaart gekregen. De meeste gaan over Ryanair, gevolgd door TUI en Brussels Airlines. Test Aankoop stelt vast dat heel wat luchtvaartmaatschappijen weigeren geannuleerde vluchten terug te betalen. Ook de vouchers die reizigers ter compensatie krijgen, laten vaak te lang op zich wachten. "De wetgeving is nochtans duidelijk", aldus Test Aankoop. De consumentenorganisatie ontvangt sinds kort ook klachten over spotgoedkope aanbiedingen die direct worden geannuleerd.