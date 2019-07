Exclusief voor abonnees 30% meer gewonde egels 02 juli 2019

Natuurhulpcentra vragen zich af wat er aan de hand is, nu er opvallend veel gewonde egels bij hen worden binnengebracht. Dat zijn er al een 500-tal sinds mei, 30% meer dan anders. Bijna altijd gaat het om mannetjesegels met zwaar ontstoken bijtwonden. Naar de oorzaak is het voorlopig gissen - al is het wel bekend dat mannetjes uitzonderlijk territoriaal kunnen zijn en dikwijls met elkaar op de vuist gaan. Meer egels dan andere jaren zijn er alvast niet. "Het kan dat ze met een ziekte kampen waardoor hun wonden niet goed herstellen", klinkt het, "maar dat wordt nog volop onderzocht." (FT)