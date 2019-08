Exclusief voor abonnees 30% meer dode varkens en runderen door hittegolf 01 augustus 2019

Er stierven afgelopen week, tijdens de hittegolf, massaal veel varkens, runderen en pluimvee. Kadaververwerker Rendac spreekt over 30% meer dode dieren dan tijdens een normale week. De aantallen liggen in de zomer altijd hoger, maar met temperaturen tot 42 graden was de sterfte nog veel groter. "Bij alle landbouwdieren trouwens", zegt Karel Vermassen van Rendac. Het vernietigingsbedrijf rijdt normaal enkel uit van maandag tot vrijdag, maar moest ook afgelopen weekend vol aan de bak. "Het is nog nooit voorgekomen dat we ook op zondag kadavers moeten ophalen. We hebben wat achterstand opgelopen, maar die zijn we aan het bijbenen. Het aantal meldingen loopt deze week terug." (FT)

