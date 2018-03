30 maanden cel voor poetsvrouw die €30.000 aan juwelen stal 02 maart 2018

Een 41-jarige poetsvrouw uit Oostende heeft 30 maanden cel gekregen voor zeven juwelendiefstallen bij vier klanten. Els V. bouwde de voorbije 10 jaar een lang strafblad op met veroordelingen voor diefstallen en drugs, maar kreeg enkele jaren geleden de kans om aan de slag te gaan als poetsvrouw. Tussen juni 2014 en oktober 2015 maakte ze voor 30.000 euro aan juwelen - vaak erfstukken - buit. De poetsvrouw liet de sieraden smelten of verkocht ze door. De slachtoffers waren meestal hulpbehoevende ouderen.Ze won hun vertrouwen door kaartjes of bloemen mee te nemen. Op haar proces kwam de vrouw nooit opdagen. Ze staat geseind, want is spoorloos. De rechtbank kende de slachtoffers in totaal 28.770 euro toe, maar het valt te betwijfelen of zij ooit een cent zullen terugzien. (SDVO)

