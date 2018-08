30 koeien en 1 kalfje uit brandende stal gered 10 augustus 2018

Dertig koeien en een kalfje konden gisterochtend gered worden uit een brandende stal in Woumen, nabij Diksmuide. Dankzij de camerabewaking in de stal konden landbouwer Geert Roose en zijn ex-vrouw de brand tijdig opmerken. Het vuur brak even voor 11 uur uit. Geert zat op dat moment binnen. "Opeens zag ik op de beelden heel wat mist, precies een wazige schijn. Toen we naar buiten liepen was het duidelijk dat er al een zware brand woedde."

