30 jaar VTM-nieuwsankers op 1 foto 31 januari 2019

Dertig jaar VTM, dat is ook al drie decennia 'VTM Nieuws'. In al die jaren hielden ruim twintig nieuwsankers de kijkers thuis op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde, en dertien van hen kwamen gisteren samen om bij te praten. U herkent op de bovenste rij, van links naar rechts: Mark Demesmaeker, Faroek Özgünes, Birgit Van Mol, Marc Dupain, Ingrid De Putter, Elke Pattyn en Cathérine Moerkerke. Op de onderste rij ziet u Marleen Vanhecke, Stef Wauters, Nadine De Sloovere, Dany Verstraeten, Lynn Wesenbeek en Freek Braeckman. Onder anderen Kristl Strubbe, Kathy Pauwels en Thomas Van Hemeledonck konden er niet bij zijn. (MC)

