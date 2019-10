Exclusief voor abonnees 30 jaar voor moordenaar van Carmen Garcia Ortega 18 oktober 2019

Gisteren kwam een einde aan het proces over de moord op Carmen Garcia Ortega. Beschuldigde Daniël Deriemacker kreeg, na een beraad van een uur of vijf, het arrest over de schuld voorgelezen door de voorzitter. Een ja op alle vragen. Moeder en zus van het slachtoffer vielen elkaar wenend in de armen (foto), "opgelucht". Deriemacker zelf stond er eerst nog bij als een sfinx, schudde alleen zachtjes 'nee', maar zakte dan plots lijkbleek in elkaar. De twee agenten naast hem vingen de veroordeelde moordenaar op en plaatsten hem op een stoel. Het verdict volgde anderhalf uur later: 30 jaar cel. Zijn blanco strafblad als enige verzachtende omstandigheid. Dat arrest aanhoorde de veroordeelde moordenaar zonder verpinken. Ten vroegste in 2032 kan Deriemacker vrijkomen. Hij zal dan 51 jaar zijn.

