Exclusief voor abonnees 30 jaar na val Muur is Gorbatsjov somber: "Niet alle hoop werd vervuld" 06 november 2019

00u00 0

Zaterdag zal het dertig jaar geleden zijn dat de Berlijnse Muur viel. Michael Gorbatsjov, die toen president was van de Sovjet-Unie, blikt met gemengde gevoelens terug op die woelige periode. Volgens hem zijn niet alle verwachtingen ingelost. "De mensen hoopten op een einde van de verdeling van Europa. Ze hoopten op een nieuw tijdperk van vrede", zei Gorbatsjov in Moskou. De mensen in de DDR verwachtten dat heel Europa "onze gezamenlijke thuis" zou worden. "Maar daar zijn we nog ver vandaan, van het verwezenlijken van die hoop."