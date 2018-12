30 jaar cel voor man die zwangere vriendin doodstak 07 december 2018

00u00 0

Andy Olymph (44) is door het hof van assisen in Tongeren veroordeeld tot dertig jaar cel: de maximumstraf voor doodslag en vijf jaar meer dan de openbare aanklager had gevorderd. Op 28 december 2015 stak de jaloerse Surinamer zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré in hun Hasseltse flat dood met enkele messteken. Volgens het hof kon Andy op geen enkele verzachtende omstandigheid rekenen. De rechtbank legde de nadruk op het uitermate zware geweld op de jonge moeder, die door vijf messteken in de hals, schouder en onderrug om het leven werd gebracht. De advocaat van Olymph zag wel redenen voor strafvermindering. Hij vond dat de man zichzelf al zwaar strafte, omdat hij, door zijn vluchtsprong van het balkon van de vijfde verdieping, zwaar ten val was gekomen en daardoor levenslang aan een rolstoel is gekluisterd. (VCT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN