30.000 tickets verkocht voor België-Rusland 12 maart 2019

"I want you... to support the Belgian Red Devils." De wervingscampagne die bondscoach Roberto Martínez deed voor de EK-kwalificatiecampagne, lijkt z'n vruchten af te werpen. Voorlopig verkocht de bond al zo'n 30.000 tickets voor de openingsmatch tegen Rusland op 21 maart om 20u45. De Heizel is zo al zeker voor twee derde gevuld. De verwachting is dat de komende negen dagen nog een pak kaartjes de deur zullen uitvliegen. Het doel is nog steeds om het stadion helemaal uit te verkopen, al zal dat niet evident worden. De ticketprijzen beginnen bij 25 euro. (NVK)