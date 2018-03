3 voorstellen voor minder drukte op onze wegen 23 maart 2018

00u00 0

Tien à twintig jaar al zijn Bruno De Borger, Vincent Meerschaert en Nicole Van Doninck met (onderzoek naar) mobiliteit bezig. De toestand op de wegen zagen ze in die tijd systematisch verslechteren. Dat er vanuit politieke hoek zo moeizaam gereageerd wordt, vinden ze onbegrijpelijk. "Een beetje meer politieke moed is wenselijk", vindt Meerschaert. "Ik stel vast dat bedrijven tegenwoordig vooruitstrevender zijn en meer initiatieven nemen dan overheden. Te vaak nog denken zij in klassieke oplossingen. Meer wegeninfrastructuur bijvoorbeeld, maar dat is niet hetgeen we het meest nodig hebben. Ik mis een 'sense of urgency' bij beleidsmakers. Maak eindelijk eens keuzes waar we beter van worden. Als het kan in het buitenland, waarom dan hier niet? Ik denk dat veel Belgen mentaal al een switch gemaakt hebben."

Behalve de klassiekers - beter openbaar vervoer en extra, brede en veilige fietspaden - suggereren de experts ook volgende oplossingen:

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN