3% Vlamingen geeft bloed, Rode Kruis wil in één jaar naar 4%

21 januari 2020

Het Rode Kruis is op zoek naar vers bloed. Letterlijk. De organisatie wil binnen het jaar graag 43.000 extra donoren in haar bestand. Vorig jaar stonden exact 171.429 Vlamingen - of 3% van de bevolking - bloed, plasma of bloedplaatjes af. "Dat aandeel moet naar 4% om de voorraad op peil te kunnen houden, want er vallen altijd wel donoren weg", klinkt het. Met de campagne 'Ons dorp' hoopt het Rode Kruis in te spelen op het lokale samenhorigheidsgevoel, met plaatselijke solidariteitsacties. De actie wordt getrokken door de gemeenten die nu al het best scoren. Bovenaan staat het Vlaams-Brabantse Bever, waar 10,52% van de inwoners in 2019 bloeddonor was, gevolgd door Arendonk (6,86%) en Langemark-Poelkapelle (6,46%). Elke Vlaming heeft 70% kans om ooit bloed, plasma of bloedplaatjes nodig te hebben. (SPK)

