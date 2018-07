3 Vlaamse shows maken kans op prestigieuze Gouden Roos 13 juli 2018

'Sorry voor alles' en 'Down the Road', allebei Eén-programma's, en 'Ge hadt erbij moeten zijn' van VTM zijn genomineerd voor een Rose d'Or. Dat zijn de meest prestigieuze televisieprijzen in Europa. De populaire zondagavondshow 'Sorry voor alles' met Adriaan Van den Hoof, waarin de deelnemers een maand lang met verborgen camera's worden gevolgd, maakt kans op de Gouden Roos in de categorie 'Game show'. 'Down the road', waarin Dieter Coppens een roadtrip onderneemt met mensen die lijden aan down, is genomineerd in de categorie 'Reality & factual entertainment'. 'Ge hadt erbij moeten zijn' ten slotte, het komische programma waarin de beste anekdotes van BV's worden nagespeeld door acteurs, verdiende een plaatsje in de categorie 'Comedy'. Bijna 500 programma's van 300 Europese zenders werden dit jaar ingestuurd. Tot nu toe sleepten al drie Belgische shows een felbegeerde Gouden Roos in de wacht: 'Wat Als?' in 2013, 'Benidorm Bastards' in 2010 en 'De Mol' in 2000. De 57ste uitreiking van de tv-prijzen vindt plaats in Berlijn op 13 september. (DBJ)

