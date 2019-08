Exclusief voor abonnees 3 verhalen en gebeurtenissen die zijn spelers aangrepen Redactie

16 augustus 2019

00u00 0

Tom Boon

"Zijn dochtertje Emma als voorbeeld"

Tom Boon vindt McLeod een gevoelige coach met een individuele aanpak: "Hij grijpt vaak terug naar zijn eigen leven om een punt te maken. Op het WK vertelde hij over zijn dochtertje Emma in haar eerste week van de crèche. De eerste dagen weende Emma, de laatste dag niet meer. Emma vond het plezant en miste haar mama niet meer. Hij gaf dat als voorbeeld om als speler minder nood te hebben aan de staf of coach:

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis