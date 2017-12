3 vaststellingen bij de leider 00u00 0

1 Diaby voelt zich sterker dan ooit

Twee goals tegen Anderlecht, eentje in Mechelen en opnieuw twee tegen Moeskroen. Abdoulay Diaby verkeert in bloedvorm. "Zonde dat de competitie onderbroken wordt", glimlachte de Malinees. "Of ik me zo goed voel als in mijn eerste seizoen? Eerlijk, ik voel me zelfs beter. Het is leuk spelen in dit systeem met twee spitsen. Topschutter worden, boeit me op dit moment echt niet. Ik ben er niet mee bezig en probeer gewoon door te gaan". In het kampioenenjaar van Club had Diaby aan de winterstop tien goals op de teller om uiteindelijk te stranden op 16 treffers. Na zijn achtste en negende goal is hij goed op weg om even goed of beter te doen. Vorig seizoen scoorde hij niet één keer, al stond hij lange tijd aan de kant met een adductorenprobleem.

