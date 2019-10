Exclusief voor abonnees 3 UUR | Bezoekers zitten klem op 35m hoog in Walibi-attractie 14 oktober 2019

Het ritje in de Walibi-attractie 'Dalton Terror' van zaterdag zal vier bezoekers wellicht lang bijblijven. Op 35 meter hoogte raakte het toestel geblokkeerd en de vier zaten drie uur lang vast. De brandweer moest hen bevrijden. "We moeten nog onderzoeken wat er precies is misgelopen", klinkt het bij Walibi. "Attracties worden voor de winterperiode altijd tot op de schroef gecontroleerd. We doen ook jaarlijkse, maandelijks, wekelijkse en dagelijkse tests. We moeten nu analyseren wat het defect veroorzaakt heeft."

