3 snowboarders in Pyeongchang? 20 januari 2018

Het is nog niet officieel, maar het ziet ernaar uit dat België voor het eerst drie snowboarders naar de Winterspelen mag sturen: naast Seppe Smits kunnen Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer zich opmaken voor hun olympisch debuut. Zij staan alle drie in de top 40 van de olympische kwalificatielijst en krijgen daardoor startrecht in Zuid-Korea. De definitieve selectie moet nog bevestigd worden door het BOIC maandag, wanneer ze allicht ook de selectie van de Belgische Skifederatie - Kim Vanreusel (20) bij de vrouwen en Kai Alaerts (28) bij de mannen - zal bevestigen. Zij zullen allebei aan de slalom deelnemen. (VH)