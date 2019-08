Exclusief voor abonnees 3 slachtoffers per dag bij wegenwerken 17 augustus 2019

Elke dag vallen er minstens drie gewonden of doden bij een ongeval op een wegenwerf. Dat meldt verkeersveiligheidsinstituut VIAS nadat woensdag een arbeider omkwam op de E42. Sinds 2014 is het aantal werfongevallen op de weg met 19% gestegen. Vorig jaar vielen in ons land 16 doden en 1.164 gewonden bij 884 ongevallen. Brussel scoort het slechtst (+123%), in Vlaanderen is de stijging het laagst (+9%). In veel gevallen liggen onaangepaste snelheid en verstrooidheid aan de oorsprong van een ongeval, net als de smalle rijstroken in werfzones. Op snelwegen is bij 50% van de werfongevallen een vrachtwagen betrokken (tegen 26% in het algemeen), in 1 op de 4 gevallen gaat het om een bestelwagen (tegen 17% in het algemeen).

