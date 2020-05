Exclusief voor abonnees 3 positieve coronatests bij FC Keulen 02 mei 2020

Terwijl ze in de Bundesliga luidop praten over de herstart van de groepstrainingen en de competitiewedstrijden testten bij FC Keulen drie personen positief op het coronavirus. Dat maakte de club van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete gisteren zelf bekend. Volgens de Duitse krant 'Bild' gaat het om twee spelers en een kinesist. "De drie vertonen geen symptomen en zijn voor twee weken in quarantaine geplaatst." In Duitsland hopen ze op 23 mei opnieuw te kunnen starten met de Bundesliga. (KDZ)

