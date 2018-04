3 paars-witte opstekers 16 april 2018

1. Het geloof is terug

Bij het begin van de play-offs gaf niemand Anderlecht nog een kans op de titel. Maar in drie wedstrijden herleidde paars-wit de achterstand op Club Brugge van zes naar drie punten. "We hebben altijd in onszelf geloofd en waren er ook bij de start van de play-offs van overtuigd dat we nog niet uitgeteld waren", glunderde Kenny Saief. "Die play-offs zijn zoiets geks, alles is mogelijk. Van bij de start hebben we het wedstrijd per wedstrijd bekeken en zijn we vooral van onszelf uitgegaan, zonder naar anderen te kijken. Dat moeten we blijven doen, ook nu we dichter zijn gekropen."

