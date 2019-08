Exclusief voor abonnees 3 op de 4 nieuwe mama's hebben last van babyblues 14 augustus 2019

Drie op de vier vrouwen die net zijn bevallen, hebben last van babyblues. Door de hormonale en familiale veranderingen zijn ze prikkelbaar, nerveus of angstig of krijgen ze zelfs te maken met huilbuien. Dit blijkt uit een recente peiling van de Liberale Mutualiteit bij 1.334 vrouwen met kinderen jonger dan één jaar. Al dan niet succesvol borstvoeding geven blijkt een belangrijke factor. Van de bevraagde moeders gaf 90% borstvoeding, en volgens bijna de helft (43%) verliep dat niet vlot.

