3 op de 4 Belgen werken in eigen provincie NATIONALE BANK KOMT MET RAPPORT OVER PENDELSTROOM Sven Watthy

20 december 2019

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant Het lijkt misschien niet zo, maar de dagelijkse ochtendspits naar Brussel treft eigenlijk relatief weinig mensen. 85% van alle pendelaars heeft een job in het gewest waar ze wonen, en 75% steekt niet eens een provinciegrens over.

De conclusie komt uit een analyse van de Nationale Bank, die zich voor de meest volledige cijfers wel moet beroepen op gegevens uit 2015. Een grote verschuiving zal er ondertussen niet geweest zijn, want in 2008 stak 17% van de pendelaars een gewestgrens over. Veel beweging zit er dus niet in dat cijfer, en volgens de jongste update ging het zelfs naar beneden (15%).

Het rapport geeft vooral inzage in de pendelstroom richting het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zal u niet verbazen dat ongeveer de helft van de inwoners van Waals- en Vlaams-Brabant werkt in de hoofdstad en de 18 omringende gemeenten. Slechts vier op de tien van de Brusselse jobs worden uitgevoerd door mensen die er zelf wonen.

Loon hoger, huis duurder

De Nationale Bank wijst erop dat de lonen dan wel hoger liggen in Brussel - tot een kwart hoger dan in Wallonië - maar dat ook de kost om er te wonen hoger is. Onder meer die factor verklaart waarom veel mensen liever dagelijks heen en weer rijden vanuit Vlaanderen of Wallonië.

Uiteraard is de neiging om lange afstanden te doen groter voor mensen met de hoogste diploma's, die meer kunnen verdienen waar de vraag ook het grootst is: de hoofdstad, dus.

Typisch is het die groep die in de file belandt. Daar heeft de zeer zachte belastingbehandeling voor salariswagens uiteraard iets mee te maken. In heel België worden twee op de drie pendeltrajecten met de auto afgelegd.

Maar cijfers van de FOD Mobiliteit uit 2019 tonen aan dat Brussel alweer een apart geval is. Eén op de drie (34%) pendelaars komt met de trein, slechts iets meer pendelaars (38%) kiezen de auto. Minder dan één Belg op de tien (7%) neemt metro, tram of bus, maar voor mensen die in Brussel werken is dat 19%.

Walen naar buitenland

Nog een uitzonderlijke pendelstroom is die van Wallonië naar het buitenland. Er werken meer Walen (5%) in het buitenland dan in Vlaanderen (1%).

Dat valt voor een groot deel te verklaren door de nabijheid van ons buurland Luxemburg, waar de loonvoorwaarden voor velen onweerstaanbaar zijn. 40.000 Belgen werken daar, terwijl er maar 500 mensen uit Luxemburg elke dag de omgekeerde route afleggen. Net als voor Vlamingen en Walen die in Brussel werken de taalbarrière niet erg meespeelt, geldt dat ook voor Franstaligen die aan de slag gaan in Luxemburg.