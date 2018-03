3 op de 10 sollicitanten krijgen zelden of nooit reactie Redactie

00u00 0 De Krant Werkgevers vertonen een zekere mate van lompheid ten opzichte van werkzoekenden. Dat blijkt uit een rondvraag onder sollicitanten door Vacature.com en de werkgroep Sociale Economie van de UGent.

Liefst 29% krijgt zelden of nooit respons op de ingestuurde cv's en motivatiebrieven. Ook degenen die wél een antwoord ontvingen, zijn vaak ontevreden. Twee op de drie sollicitanten vinden dat ze onvoldoende uitleg kregen waarom de job niet naar hen ging.

De werkgevers snijden daarmee in hun eigen vel, want meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat hij of zij na zo'n negatieve ervaring niets meer te maken wil hebben met het bedrijf. Wie zich niet hoffelijk behandeld voelt, is ook minder geneigd om nog producten of diensten af te nemen bij die firma.