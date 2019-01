3 op 4 Vlamingen willen smartphone minder gebruiken 29 januari 2019

Drie op de vier Vlamingen proberen hun smartphone minder te gebruiken. Dat blijkt uit de imec.digimeter, een jaarlijks rapport over het technologiegebruik in Vlaanderen. Vorig jaar wilde nog 'maar' 58% z'n smartphonegebruik beperken, bijvoorbeeld door het toestel op bepaalde momenten weg te leggen of het internet uit te schakelen.