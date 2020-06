Exclusief voor abonnees 3 op 4 Vlamingen hebben geen reisplannen 08 juni 2020

00u00 0

Driekwart van de Vlamingen heeft nog geen reisplannen gemaakt voor komende zomer. Dat blijkt uit een enquête van VAB. 1 op de 7 wil hoe dan ook nog niet met vakantie of stelt reizen zelfs uit tot wanneer er een coronavaccin is. Bij 66- tot 75-jarigen is dat aandeel het grootst: liefst 1 op de 5 blijft deze zomer thuis. 4 op de 10 Vlamingen willen uitstappen doen of op weekend gaan in eigen land. Vooral bij 56-75-jarigen is dat het geval. Opvallend: amper 37% zou een tripje naar de Belgische kust overwegen. 42% denkt aan Wallonië, iets meer dan de helft wil liever naar andere plaatsen in Vlaanderen op vakantie.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen