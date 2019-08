Exclusief voor abonnees 3 op 4 festivalgangers hebben 'poepbacterie' op de handen 16 augustus 2019

Waar zijn die handjes? Alleszins niét onder de kraan. De universiteit van Utrecht laat weten dat liefst drie op de vier festivalgangers E.coli - ook wel de 'poepbacterie' genoemd - op hun handen hebben. Dat blijkt uit onderzoek bij 450 bezoekers van de Zwarte Cross in het Nederlandse Achterhoek. De vieze beestjes verspreiden zich mogelijk via weilanden waar dieren hun gevoeg gedaan hebben of via dierlijk bemest gras. Maar net zo goed kunnen bezoekers de bacterie oplopen na toiletbezoek of door contact met andere festivalgangers. De onderzoekers raden aan om de handen voor het eten en na elke sanitaire stop grondig te wassen en af te drogen met papieren handdoekjes. "Grote festival moeten hun terreinen dan ook van voldoende goed uitgerust handwaspunten voorzien."

