3 op 15 thuis tegen G5 18 februari 2019

Antwerp heeft zijn thuismatchen tegen de G5-clubs achter de rug. De oogst is niet fameus met 3 op 15 na draws tegen Club Brugge (1-1), AA Gent (2-2) en Standard (1-1) en nederlagen tegen RC Genk (2-4) en Anderlecht (0-1). In vergelijking met vorig seizoen is dat een punt minder na draws tegen Anderlecht (0-0), Standard (0-0), Club Brugge (2-2) en AA Gent (1-1) en een nederlaag tegen RC Genk (3-5). Toch is de tussenbalans beter met 45 punten en een vierde plaats nu tegenover 37 punten en een zesde plaats vorig seizoen.