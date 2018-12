3 op 10 Vlamingen vonden dat regering mag vallen 06 december 2018

00u00 0

Midden vorige week vonden 3 op de 10 Vlamingen dat het migratiepact de val van de regering waard was. In Brussel en Franstalig België zijn dat er nog iets meer. Dat blijkt uit De Grote Peiling, die Ipsos tussen 27 november en 3 december afnam in opdracht van VTM Nieuws, 'Het Laatste Nieuws', RTL en 'Le Soir'. Als er per partij gekeken wordt, vond 36% van de N-VA-kiezers dat de regering mag vallen, tegenover 20%, 19% en 12% bij de collega's van CD&V, Open Vld en MR, die het pact wél steunen. Bij de oppositie zijn vooral de kiezers van Vlaams Belang duidelijk: 54% vindt dat de regering kan vallen. (ARA)