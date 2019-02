3 om te zien 14 februari 2019

Stefan Lainer (26) Rechtsachter Oos

Ervaren Oostenrijkse international, die vorig seizoen in de Europa League de assistkoning van Salzburg was. Dat zegt genoeg over zijn offensieve kwaliteiten als vleugelback. Was deze zomer dicht bij een transfer naar Napoli, dat 12 miljoen euro veil had voor hem. Red Bull was van oordeel dat Lainer moeilijk vervangbaar was en liet de rechtsachter uiteindelijk niet vertrekken. (TTV)

