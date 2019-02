3 om te zien 14 februari 2019

Miroslav Stoch (29) Flankaanvaller Slovaak

Topschutter van Slavia Praag met elf doelpunten. Slechts 1m67 groot, maar zeer gespierd.

Speelde in het verleden onder meer voor Chelsea, Twente, PAOK Saloniki en Fenerbahçe. Won in 2013 de Puskas Award voor mooiste doelpunt het jaar. Nam de bal na een hoekschop in één tijd op de slof - bekijk het zeker eens op YouTube. Hij klopte onder meer Falcao en Neymar. Kreeg een groot deel van Tsjechië over zich heen toen hij in 2017 "Smrt Sparta" zong samen met de fans van Slavia, megafoon in de hand. De vertaling? Dood aan Sparta - de stadsrivaal. Stoch verontschuldigde zich uitgebreid en kreeg een boete van 40.000 Tsjechische Kronen, zo'n 1.500 euro. (FDZ)

