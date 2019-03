3 minuten na opstijgen was piloot gecrashte Boeing al in paniek 16 maart 2019

De piloot van de Boeing 737 MAX die vorige zondag neerstortte in Ethopië, vroeg al onmiddellijk na het opstijgen om terug te mogen keren naar de luchthaven van Addis Abeba. Dat meldt 'The New York Times', op basis van een anonieme bron die de luchtverkeerscommunicatie heeft kunnen inkijken. De piloot zou paniekerig geklonken hebben. De luchtverkeersleiders zagen hoe het toestel telkens zo'n 30 meter steeg en dan weer daalde, een teken dat iets ernstigs aan de hand was. Ongeveer twee minuten later stopte het contact en zes minuten na het opstijgen verdween het toestel van de radar.

