3 miljoen van oud-bestuurders als oplossing cashprobleem Anderlecht 07 februari 2019

Marc Coucke lost het cashprobleem van Anderlecht deels op door een deal met oud-bestuurders. De voorzitter wil een deel van het bedrag dat hij bij de overname van Anderlecht betaalde - 80 miljoen euro - terug. Hij vindt dat hij bij de overname van de club, in december 2017, niet over alle informatie beschikte en is van oordeel dat hij destijds te veel betaalde. Aanvankelijk eiste Coucke 10 miljoen van de oud-bestuurders, maar nu is er een commerciële deal waarbij ze 3 miljoen terugbetalen. Een aantal oud-bestuurders, zoals Philippe Collin en Paul Goossens, blijven dwarsliggen. Coucke gaat het geld volledig ter beschikking stellen van de club. Anderlecht heeft die centen nodig, want het kampt met een nijpend cashprobleem, dat wel eens zou kunnen wegen op het licentiedossier dat paars-wit voor 15 februari moet indienen. Coucke hoopt met het geld van de oud-bestuurders en met de komende kapitaalsverhoging, die eind van de maand in orde moet zijn, het liquiditeitsprobleem op te lossen. (MJR)

