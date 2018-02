3 miljoen Belgen krijgen vereenvoudigde belastingaangifte 03 februari 2018

De fiscus gaat een pak meer mensen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte overmaken. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schat dat ongeveer

3 van de 7 miljoen belastingplichtigen zo'n voorstel zullen krijgen. De fiscus stuurt er nu al één naar 2,2 miljoen landgenoten. Het gaat om mensen van wie de fiscale situatie eenvoudig is en niet veel wijzigt, zoals gepensioneerden of mensen met een uitkering. Tot nu toe kwamen enkel mensen in aanmerking van wie de inkomens, na aftrek van de forfaitaire beroepskosten, niet hoger zijn dan de belastingvrije som. Die grens wordt nu opgeheven. Daardoor wordt de groep die zo'n voorstel krijgt uitgebreid.