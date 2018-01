3 meter sneeuw in 6 dagen 00u00 0

In de Franse Alpen is een recordhoeveelheid sneeuw gevallen. Het verkeer naar de skigebieden liep daardoor op zaterdag gigantische vertragingen op. De Vlaamse Rudi en Christoph Peeters deden liefst acht uur over de 100 kilometer tussen Albertville en Val Thorens -normaal een rit van 2,5 uur. "Mensen lezen nog snel de handleiding om sneeuwkettingen op te leggen, anders geraken ze niet op hun bestemming", vertelde zoon Christoph aan VTM Nieuws.

