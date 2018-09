3 memorabele momenten 07 september 2018

2003 Barrages EK Nederland - Schotland 6-0

Eén goal, vier assists

Sneijders grote doorbraak komt er in 2003. Oranje moet zich via barragematchen tegen Schotland plaatsen voor het EK 2004. In de heenmatch blijft Sneijder aan de kant, maar op voorspraak van Van der Sar speelt hij de terugmatch wel. Met liefst vier assists en een goal bezorgt de middenvelder zijn land de kwalificatie. "Die film heb ik nog heel vaak afgespeeld in mijn hoofd. Ik had het gevoel dat ik aan het vliegen was."

