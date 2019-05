Exclusief voor abonnees 3 keer zoveel diefstallen in vrachtwagens 22 mei 2019

In 2017 waren er drie keer zo veel diefstallen in trucks langs West-Vlaamse snelwegen als het jaar daarvoor. Dat is de sterkste stijging van alle provincies. Dat blijkt uit cijfers die federaal volksvertegenwoordiger Franky Demon (CD&V) uit Brugge heeft opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken De Crem. In 2016 waren er nog 19 ladingdiefstallen op parkings langs West-Vlaamse snelwegen, vooral in Rekkem en Westkerke. "In 2017 waren dat er drie keer meer. Ik ben er niet gerust in. Er moet meer mankracht komen om dergelijke toestanden te vermijden. Die 40 die er bijkwamen, dat was een goede zaak. Maar eigenlijk hebben we er nog meer nodig."

