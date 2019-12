Exclusief voor abonnees 3 keer zoveel cybercriminaliteit als vorig jaar 28 december 2019

Het aantal meldingen van cyberincidenten is het voorbije jaar verdrievoudigd. Dat meldt premier Sophie Wilmès (MR), die bevoegd is voor het Centrum voor Cybersecurity België. In 2019 kreeg het centrum 4.484 meldingen, tegenover 1.600 vorig jaar. "Het grootste deel gaat over pogingen tot fraude, zoals phishing, sextortion en telefoons of mails van valse Microsoft-medewerkers", aldus een woordvoerster. "Maar evenzeer zitten er meldingen tussen over gehackte accounts en gijzelsoftware."

