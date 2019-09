Exclusief voor abonnees 3 keer was het nóg erger... 18 september 2019

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn in de Champions League. Bij Racing Genk weten ze er ondertussen alles van: gisteren ging het voor de vierde keer onderuit met minstens vier goals verschil. De vorige keren was de nederlaag wel nóg zwaarder. In Valencia gingen de Limburgers in 2011 met 7-0 de boot in. Hetzelfde jaar werd het ook 5-0 bij Chelsea. En negen jaar eerder kreeg Genk al eens een 6-0-pandoering bij Real Madrid. (VDVJ)